{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мэр Инты в Коми подозревается в злоупотреблении полномочиями при госзакупках

По данным следствия, ущерб от действий Ларисы Титовец составил по меньшей мере 2,4 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 12 мая. /ТАСС/. Глава округа Инты, руководитель администрации города Лариса Титовец подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении нее возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Коми.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по материалам органов прокуратуры и Федеральной службы безопасности возбуждено уголовное дело в отношении руководителя администрации Инты, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году в рамках государственной программы региона "Современная городская среда на территории Республики Коми", финансируемой за счет средств бюджетов различных уровней, Титовец "с нарушением законодательства о закупках товаров для муниципальных нужд, в том числе с завышением начальной цены контракта", заключила контракт с заранее определенной коммерческой организацией. Затем был реализован муниципальный контракт на поставку детской игровой площадки в рамках благоустройства территории парка культуры и отдыха в Инте.

"В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на сумму не менее 2,4 млн рублей. До настоящего времени игровая площадка не смонтирована и не используется по прямому назначению", - добавили в следственном управлении.

Как сообщили ТАСС ранее в администрации города, в мэрии с самого утра 12 мая проводятся следственные действия с участием сотрудников региональных управлений СК РФ, ФСБ и МВД по Коми.

Теги
РоссияКоми
Реклама на ТАСС
В Вологодской области около 20 тыс. человек остались без воды
Инцидент произошел в Соколе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС