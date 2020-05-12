Мэр Инты в Коми подозревается в злоупотреблении полномочиями при госзакупках

СЫКТЫВКАР, 12 мая. /ТАСС/. Глава округа Инты, руководитель администрации города Лариса Титовец подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении нее возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Коми.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по материалам органов прокуратуры и Федеральной службы безопасности возбуждено уголовное дело в отношении руководителя администрации Инты, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году в рамках государственной программы региона "Современная городская среда на территории Республики Коми", финансируемой за счет средств бюджетов различных уровней, Титовец "с нарушением законодательства о закупках товаров для муниципальных нужд, в том числе с завышением начальной цены контракта", заключила контракт с заранее определенной коммерческой организацией. Затем был реализован муниципальный контракт на поставку детской игровой площадки в рамках благоустройства территории парка культуры и отдыха в Инте.

"В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на сумму не менее 2,4 млн рублей. До настоящего времени игровая площадка не смонтирована и не используется по прямому назначению", - добавили в следственном управлении.

Как сообщили ТАСС ранее в администрации города, в мэрии с самого утра 12 мая проводятся следственные действия с участием сотрудников региональных управлений СК РФ, ФСБ и МВД по Коми.