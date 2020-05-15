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Сообщение о минировании четырех самолетов в России оказалось ложным

По данным источника в авиационных кругах, все самолеты приземлились в пунктах назначения

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Все четыре "заминированных" в пятницу в РФ самолета совершили посадки в пунктах назначения, угроза взрывов оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Все четыре самолета благополучно сели в пунктах назначения. Они осмотрены, взрывных устройств на них не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов: из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и из Симферополя в Москву.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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Россия
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