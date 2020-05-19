В СК подтвердили возбуждение дела против главы администрации Азова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Глава администрации города Азова в Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий, подтвердили ТАСС в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел ("О преступлениях против государственной власти и в сфере экономики") следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации г. Азова Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказала представитель ведомства.

Ранее о возбуждении дела в отношении главы администрации Азова Владимира Ращупкина ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона. По данным СК, по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый в нарушение градостроительного, земельного и лесного законодательства издал постановление о передаче физическому лицу в собственность земельного участка площадью 17 га, что повлекло образование в его границах новых земельных участков, их продажу, строительство домов, вырубку деревьев. "В результате незаконного отчуждения земельного участка муниципальное образование "Город Азов" было лишено возможности на законных основаниях, исходя из государственных интересов, потребностей населения и планов регионального развития, владеть и распоряжаться указанными земельными участками", - подчеркнули в ведомстве.

В надзорном ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, которую межрайонная природоохранная прокуратура начала после поступивших от жителей обращений.

Уточняется, что сейчас в суд направлен иск о признании постановлений главы администрации недействительными. "В Азовский городской суд природоохранным прокурором направлено исковое заявление о признании недействительными постановлений главы администрации Азова об утверждении схем расположения земельных участков и передаче их в частную собственность, утверждении документации по планировке и межеванию территории; ничтожными 24 сделок, совершенных во исполнение указанных постановлений, а также по купле-продаже вновь образованных земельных участков; исключении из ЕГРН сведений об образовании земельных участков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры региона.

В новость внесены изменения (18:40 мск) - добавлены подробности.