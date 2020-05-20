Прокурора района в Ростовской области арестовали на два месяца по подозрению во взятке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая. /ТАСС/. Прокурора Пролетарского района Ростовской области, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, арестовали на два месяца. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

"Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца прокурору Пролетарского района прокуратуры Ростовской области Сергею Калитвинцеву", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 18 мая Калитвинцева задержали сотрудники УФСБ в своем рабочем кабинете после получения от посредника требуемых денежных средств в размере 1,1 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе, в мае в управление обратился редактор местной газеты и телевизионного канала и сообщил о вымогательстве у него взятки со стороны правоохранительных органов Пролетарска. Установлено, что следственным отделом ОМВД России по Пролетарскому району на протяжении года в отношении редактора проводится доследственная проверка по факту совершения мошеннических действий, выразившихся в размещении в его газете платных объявлений в формате, не устроившем заказчика. Следователем полиции неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые каждый раз отменялись прокуратурой Пролетарского района.

По данным ФСБ, редактор обратился к своему знакомому местному предпринимателю с просьбой узнать о причинах отказа, после чего предприниматель сообщил о необходимости передачи через него денежных средств в размере 1,1 млн рублей за согласование в прокуратуре вопроса о прекращении доследственной проверки.

Калитвинцев с 2007 года проходил службу в органах прокуратуры, занимая должности помощника прокурора города Новошахтинска, прокурора и старшего прокурора надзорного и кассационного отделов уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области, заместителя прокурора Первомайского района города Ростова-на-Дону. На должность прокурора Пролетарского района Ростовской области Калитвинцев был назначен в июле 2019 года.

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