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На Кубани арестовали депутата, подозреваемого в мошенничестве при строительстве

Подозреваемый пробудет под стражей по 19 июня включительно

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара арестовал до 19 июня подозреваемого по делу о мошенничестве депутата Законодательного собрания Краснодарского края, являющегося руководителем строительной организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда в четверг.

Накануне следственные органы на Кубани сообщили, что депутата Законодательного собрания Краснодарского края, являющегося руководителем строительной компании, подозревают в мошенничестве при строительстве многоквартирного дома с использованием средств дольщиков. В отношении него возбуждено уголовное дело.

"Первомайским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "Краснодар Сити" Сигидина А. С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). При рассмотрении ходатайства судом были исследованы представленные следствием материалы, с учетом которых суд согласился с доводами следствия о невозможности избрания Сигидину А. С. более мягкой меры пресечения и принял решение о заключении его под стражу на срок 1 месяц", - сообщили в суде, уточнив, что мера пресечения будет действовать до 19 июня включительно.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, доводами для избрания подобной меры пресечения стали опасения о возможных попытках подозреваемого оказать давление на свидетелей, препятствовать проведению следственных действий, скрыться от органов предварительного следствия.

На сайте Законодательного собрания Краснодарского края  указано, что Сигидин в октябре 2012 года был избран депутатом Заксобрания в пятом созыве от партии "Единая Россия", секретарем комитета по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности. На данный момент является членом комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности. Срок его полномочий истекает в сентябре 2022 года.

В новость внесены изменения (16:50 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.

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