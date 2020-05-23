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Крушение пассажирского самолета в Пакистане

Выживший в авиакатастрофе в Пакистане рассказал о последних минутах полета

Перед крушением самолета пассажиры почувствовали два-три толчка, сообщил Мухаммад Зубаир
Мухаммад Зубаир (слева) Sind Press Information Department, via AP
Описание
Мухаммад Зубаир (слева)
© Sind Press Information Department, via AP

ИСЛАМАБАД, 23 мая. /ТАСС/. Мухаммад Зубаир, один из двух пассажиров, переживших крушение самолета в пакистанском городе Карачи, рассказал в телефонной беседе с ТАСС о последних минутах полета и о своем спасении.

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"Я летел в Карачи на празднование Ид аль-Фитра (праздник разговения, также Ураза-байрам у тюркских народов - прим. ТАСС), - сообщил Зубаир. - Мы вылетели из Лахора в час дня (11:00 мск - прим. ТАСС), полет проходил спокойно". "При подлете к аэропорту Карачи пилот объявил о посадке, самолет начал снижаться, мы почувствовали два-три толчка, - рассказал он о первой попытке захода на посадку. - Затем самолет ушел на второй круг"

"Спустя 10-15 минут пилот сообщил, что мы будем совершать посадку, - продолжил Зубаир. - В следующий момент произошло столкновение, и я потерял сознание". "Когда я очнулся, я слышал крики со всех сторон, повсюду были дым и огонь, - добавил потерпевший. - Я не видел людей, я слышал только их крики".

По словам пережившего авиакатастрофу, после того, как он пришел в сознание, он отстегнул ремень безопасности и направился в направлении света. "Когда меня нашли, спасатели отвезли меня в госпиталь им. Джинны, - рассказал Зубаир. - Сейчас я чувствую себя значительно лучше".

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ПакистанКрушение пассажирского самолета в Пакистане
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