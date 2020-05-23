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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве

Захватчик банка в центре Москвы признал вину

Он не смог объяснить причину своего поступка
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса. Видео распространено Следственным комитетом РФ.

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"Вину признаю", - сказал он. Мужчина не смог толком объяснить, зачем он захватил заложников. "Знать правду, мне интересна правда", - сказал он. На вопрос следователя, о чем правда, мужчина ответил: "О себе".

По словам источника в правоохранительных органах, ранее задержанный рассказал, что был дважды судим за угон и грабеж. Ему 34 года, он уроженец Нижневартовска, в Москве работал грузчиком.

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РоссияЗахват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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