Захватчик банка в центре Москвы признал вину

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса. Видео распространено Следственным комитетом РФ.

"Вину признаю", - сказал он. Мужчина не смог толком объяснить, зачем он захватил заложников. "Знать правду, мне интересна правда", - сказал он. На вопрос следователя, о чем правда, мужчина ответил: "О себе".

По словам источника в правоохранительных органах, ранее задержанный рассказал, что был дважды судим за угон и грабеж. Ему 34 года, он уроженец Нижневартовска, в Москве работал грузчиком.