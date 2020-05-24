После ДТП с маршруткой под Астраханью госпитализировали 16 человек

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Пассажиры и водитель маршрутного такси, опрокинувшегося под Астраханью, направлены в городскую клиническую больницу № 3 Астрахани, всего госпитализированы 16 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"Всех 16 пострадавших увезли на обследование в Кировскую больницу [Астрахани], это пассажиры и водитель ", - сказала представитель ГУ МЧС по Астраханской области, уточнив, что детей среди пострадавших нет.

Главврач городской клинической больницы N3 Байрам Юлушев сообщил, что пять человек находятся в тяжелом состоянии. "Пока привезли 12 человек, пять из них в тяжелом состоянии, с ними работают хирурги. Вызвали дополнительную бригаду", - сказал Юлушев, добавив, что остальных пострадавших пока обследуют.

Ранее в воскресенье сообщалось, что пассажирское маршрутное такси опрокинулось на трассе Астрахань - Володарский, погибших, по предварительной информации, нет.

В данную новость были внесены изменения (19:17 мск) - добавлены подробности.