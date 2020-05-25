{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в больнице в Приморье локализовали

По информации МЧС, при пожаре никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.

"Пожар локализован в 9:40 (02:40 мск) на площади в 300 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел в понедельник на крыше городской больницы № 1 Партизанска. Из горящего здания эвакуировали 56 пациентов, из которых двое в тяжелом состоянии, а также 18 медработников.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

По факту пожара прокуратура Приморья организовала проверку. Прокуроры проверят исполнение законодательства о пожарной безопасности, дадут оценку организации оказания медицинской помощи эвакуированным пациентам. Также по сообщению о возгорании проводится доследственная проверка, за которой также следят прокуроры края.

На место выехали губернатор края Олег Кожемяко и министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
В Приморье автомобиль с семьей из четырех человек упал в реку
Из всех бывших в машине членов семьи нашли только 11-летнюю девочку, которую выбросило из салона при падении
Читать полностью