Пожар в больнице в Приморье локализовали

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.

"Пожар локализован в 9:40 (02:40 мск) на площади в 300 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел в понедельник на крыше городской больницы № 1 Партизанска. Из горящего здания эвакуировали 56 пациентов, из которых двое в тяжелом состоянии, а также 18 медработников.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

По факту пожара прокуратура Приморья организовала проверку. Прокуроры проверят исполнение законодательства о пожарной безопасности, дадут оценку организации оказания медицинской помощи эвакуированным пациентам. Также по сообщению о возгорании проводится доследственная проверка, за которой также следят прокуроры края.

На место выехали губернатор края Олег Кожемяко и министр здравоохранения Анастасия Худченко.