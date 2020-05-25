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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Обновлено 

СК просит арестовать захватчика отделения банка в центре Москвы

Мужчина ранее уже был судим
Около офиса "Альфа-банка" на улице Земляной Вал, 23 мая 2020 года Александр Щербак/ТАСС
Описание
Около офиса "Альфа-банка" на улице Земляной Вал, 23 мая 2020 года
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит арестовать Алексея Барышникова, захватившего в минувшую субботу отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

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"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Иванова сообщила, что подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья.

Представитель ГСУ подтвердила, что он ранее судим, а при захвате заложников внятных требований не выдвигал. "Захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство, но взрывчатых веществ у него обнаружено не было", - сказала Иванова. В отношении Барышникова возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").

В новость внесены изменения - (11:15 мск) - добавлены подробности.

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