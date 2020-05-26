{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Жесткая посадка Ми-8 на Чукотке

СК возбудил дело после ЧП с военным вертолетом Ми-8 на Чукотке

Как сообщалось ранее, причиной происшествия, в результате которого погибли четыре человека, могла стать техническая неисправность

ТАСС, 26 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии военного вертолета Ми-8 на Чукотке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК.

На эту тему
ЧП с вертолетом Ми-8 на Чукотке. Главное

"Военным следственным отделом СК по Анадырскому гарнизону по факту катастрофы вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - сообщили в СК.

В рамках расследования дела проводится осмотр места происшествия, осуществляется выемка предполетной документации и образцов топлива.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Анадырском районе Чукотки 26 мая. Погибли четыре члена экипажа. Причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Теги
РоссияЧукотский автономный округЖесткая посадка Ми-8 на Чукотке
Крупный пожар в Самарской области полностью локализован на площади 1 тыс. кв. м
В результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью