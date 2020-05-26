СК возбудил дело после ЧП с военным вертолетом Ми-8 на Чукотке

ТАСС, 26 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии военного вертолета Ми-8 на Чукотке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК.

ЧП с вертолетом Ми-8 на Чукотке.

ЧП с вертолетом Ми-8 на Чукотке. Главное

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"Военным следственным отделом СК по Анадырскому гарнизону по факту катастрофы вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - сообщили в СК.

В рамках расследования дела проводится осмотр места происшествия, осуществляется выемка предполетной документации и образцов топлива.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Анадырском районе Чукотки 26 мая. Погибли четыре члена экипажа. Причиной аварии могла стать техническая неисправность.