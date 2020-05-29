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Беспорядки в Миннесоте

Более 500 бойцов Нацгвардии США отправлены в Миннеаполис, где начались беспорядки

В Нацгвардии подчеркнули, что основная задача силовиков - оказание содействия пожарным

ТАСС, 29 мая. Свыше 500 бойцов Национальной гвардии США направлены в американский город Миннеаполис (штат Миннесота), где после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда начались беспорядки. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг в Twitter местного подразделения Нацгвардии.

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"Мы направили более 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и прилегающие районы. Наша миссия защищать жизни, сохранять собственность и гарантировать право на мирные демонстрации", - отмечается в сообщении. В Нацгвардии подчеркнули, что основная задача силовиков - оказание содействия пожарным.

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СШАБеспорядки в Миннесоте
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