Более 500 бойцов Нацгвардии США отправлены в Миннеаполис, где начались беспорядки

ТАСС, 29 мая. Свыше 500 бойцов Национальной гвардии США направлены в американский город Миннеаполис (штат Миннесота), где после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда начались беспорядки. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг в Twitter местного подразделения Нацгвардии.

"Мы направили более 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и прилегающие районы. Наша миссия защищать жизни, сохранять собственность и гарантировать право на мирные демонстрации", - отмечается в сообщении. В Нацгвардии подчеркнули, что основная задача силовиков - оказание содействия пожарным.