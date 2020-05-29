Миннеаполис рассчитывает на дополнительную помощь штата для борьбы с беспорядками

ТАСС, 29 мая. Власти Миннеаполиса, где митинги из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда переросли в массовые беспорядки, ожидают дальнейшей помощи от губернатора штата Миннесота Тима Уолза для восстановления контроля над ситуацией. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции в пятницу мэр города Джейкоб Фрей в эфире телеканала Fox News .

"Я нахожусь в контакте с губернатором штата Тимом Уолзом. Мы запросили дополнительные ресурсы и ценим уже оказанную нам помощь, - сказал он. - Как вы знаете, в городе находятся дополнительные силы полиции, мы также попросили отправить Национальную гвардию. Мы ожидаем, что эта помощь будет увеличиваться".

Ранее подразделение Национальной гвардии США в штате Миннесота сообщило об отправке в город 500 своих бойцов.

Фрей отметил, что у городских властей есть план по прекращению беспорядков, однако не уточнил, в чем именно он заключается.

Во время пресс-конференции журналисты подвергли критике решение эвакуировать один из полицейских участков города, который был окружен протестующими. После того как стражи порядка покинули здание, оно было разгромлено и сожжено. Фрей в ответ подчеркнул, что данное распоряжение исходило от него. "Происходила все большая эскалация ситуации, все больше людей проникало внутрь ограждения участка. При этом многие полицейские были на улицах города, чтобы предотвратить мародерство и другие преступления, - сказал он. - Мне стало очевидно, что безопасность тех, кто оставался внутри, находится под угрозой и что мы должны пойти по другому пути, который будет более эффективен для обеспечения безопасности полицейских и в целом жителей города". По словам мэра, полиция продолжит работать на территории, которая входила в зону ответственности сожженного участка.

Глава Миннеаполиса также ответил на критику в его адрес со стороны президента Дональда Трампа. Глава государства назвал мэра слабым и заявил, что вмешается в ситуацию, если Фрей сам не остановит беспорядки. "Слабость - это как раз тыканье пальцем в кого-то еще во время кризиса. Дональд Трамп ничего не знает о силе Миннеаполиса", - сказал он.