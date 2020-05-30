По факту нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

ТАСС, 30 мая. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на инкассаторов в Красноярске, в результате которого два человека были ранены. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - сказал собеседник агентства.

Вооруженное нападение на машину инкассаторов было совершено утром в субботу у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Пострадали двое инкассаторов, им стреляли по ногам. Пострадавшие прооперированы и находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В городе введен в действие специальный план по задержанию нападавших. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД России "Красноярское". К раскрытию преступления подключились сотрудники краевого управления уголовного розыска ГУ МВД России.