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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

CNN: полиция Лос-Анджелеса объявила незаконными все собрания в центре города

В полиции призвали местных жителей оставаться дома

ТАСС, 30 мая. Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) объявила все собрания в центре города незаконными на фоне протестов возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN.

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"Всем жителям следует оставаться дома. Магазины должны быть закрыты. Те, кто находятся на улице, должны покинуть территорию", - говорится в сообщении полиции. Если протестующие не уйдут с улиц города, они будут арестованы. Согласно заявлению полиции, такое распоряжение было сделано после неоднократных актов насилия, в том числе в отношении полицейских.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. В Миннеаполисе вводится комендантский час.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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