МВД Украины установило личности 28 человек, причастных к массовой перестрелке под Киевом

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили личности почти тридцати участников криминальной разборки с перестрелкой в городе Бровары Киевской области, суд уже начал избирать им меры пресечения. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Установлено 28 лиц, причастных к правонарушению, 21-му из них предъявлено обвинение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. При этом уточняется, что их обвиняют в хулиганстве.

"Сотрудники правоохранительных органов обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения - содержание под стражей. По состоянию на 14:00 суд избрал меру пресечения одному фигуранту - содержание под стражей без права внесения залога", - отметили в МВД. Суд продолжает рассматривать ходатайства в отношении остальных участников инцидента.

Массовая стрельба в Броварах произошла рано утром 29 мая. В ней участвовали две группы людей, в результате три человека получили ранения. По информации заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников конфликта, включая заказчиков. На месте происшествия были задержаны 11 человек, позже задержали и остальных.

По факту стрельбы открыто три уголовных дела. Действия стрелявших квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. По информации главы МВД Украины Арсена Авакова, причиной перестрелки стал передел в сфере местных пассажирок перевозок. На произошедшее отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что инцидент "напоминает 90-е годы".