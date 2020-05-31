AP: свыше 1,3 тыс. человек задержаны с 28 мая в ходе протестов в 16 городах США

ТАСС, 31 мая. Более 1,3 тыс. человек были задержаны сотрудниками правопорядка с 28 мая в 16 американских городах в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press .

Кроме того, по данным агентства, по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестной акции в городе Филадельфии (штат Пенсильвания). В Сиэтле (штат Вашингтон) стражи порядка использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов.

Власти 25 крупных американских городов, в том числе Лос-Анджелес, Денвер (Колорадо), Майами (Флорида), Атланта (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Луисвилл (Кентукки), Миннеаполис и Сент-Пол (Миннесота), ввели комендантский час из-за протестов. Кроме того, к настоящему моменту власти штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта, Техас, Калифорния, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов Национальной гвардии США для установления порядка на улицах.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что тот расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в одной из больниц города. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США.