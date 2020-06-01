Мэр Вашингтона ввела комендантский час в связи с беспорядками

"Мэр Боузер вводит комендантский час в [столичном] округе Колумбия с 23:00 воскресенья, 31 мая, до 6:00 понедельника, 1 июня", - отметила она. Боузер также объявила о том, что военнослужащие Национальной гвардии США будут оказывать поддержку местным полицейским.

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Мэр американской столицы Мюриэл Боузер ввела комендантский час с 23:00 воскресенья (06:00 мск понедельника) до 06:00 понедельника (13:00 мск) в связи с беспорядками, вызванными ситуацией вокруг смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом градоначальник сообщила на своей странице в Twitter .

Ранее в воскресенье столичная полиция сообщила о 17 задержанных в ходе беспорядков. По данным Секретной службы США, в период с вечера пятницы по утро воскресенья (по местному времени - прим. ТАСС) более 60 их сотрудников в столице пострадали от того, что участники беспорядков бросали в них различные предметы. На пресс-конференции в воскресенье мэр сообщила, что не собиралась вводить комендантский час в связи с тем, что нарушители закона вряд ли его будут соблюдать.

О беспорядках в Вашингтоне

Сопровождавшиеся стычками с сотрудниками правоохранительных органов акции протеста последние два дня прошли перед Белым домом. Так, в субботу вечером в столице было усилено присутствие стражей порядка, улицы вокруг Белого дома оцеплены. Поначалу акция носила в основном мирный характер, однако к вечеру протестующие начали вести себя более агрессивно - все чаще в полицейских бросали пластиковые бутылки, в основном пустые или с водой, однако некоторые заполняли их мелкими камнями.

Периодически в стражей правопорядка также летели петарды. Поначалу полицейские закрывались от летевших в них предметов щитами, однако по мере того как ситуация накалялась, стали в ответ обстреливать протестующих так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество. Один из таких шариков попал в корреспондента ТАСС, он отделался небольшим синяком. Сотрудник полиции не знал, что перед ним представитель прессы.

Комендантский час введен более чем в 40 городах

Главы многих американских городов и штатов продлевают запреты на передвижение граждан в ночное время суток на фоне неутихающих протестов. По информации телекомпании СNN, комендантский час сохранится и будет введен в ночь с воскресенья на понедельник почти в 40 городах.

Губернатор Аризоны, республиканец Даг Дьюси первым решился ввести комендантский час на всей территории штата. "По запросу руководителей на местах и в тесном сотрудничестве с правоохранительных органами городов и штата я издаю указ о введении режима чрезвычайной ситуации, который подразумевает комендантский час, - указал он. - Ограничение вступает в силу сегодня в 20:00 (06:00 мск) и будет сохраняться на протяжении недели".

Дьюси подчеркнул, что введение режима ЧС позволит властям "предотвратить беззаконие, которое наблюдалось в других городах страны". Ранее президент США Дональд Трамп призвал представителей властей из числа демократов более решительно реагировать на беспорядки. "Демократы мэры и губернаторы, будьте решительнее, - указал глава Белого дома. - Задействуйте Национальную гвардию прямо сейчас".

Помимо Аризоны комендантский час введен в округе Лос-Анджелес и городах Сан-Франциско, Беверли-Хиллз, Санта-Моника, Западный Голливуд и Сан-Хосе (штат Калифорния), Денвер (Колорадо), округе Ориндж и городах Майами, Джексонвилл и Орландо (Флорида), Атланта (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Индианаполис (Индиана), Луисвилл (Кентукки), Детройт (Мичиган), Миннеаполис и Сент-Пол (Миннесота), Канзас-Сити (Миссури). Рочестер (Нью-Йорк), Цинциннати, Колумбус, Дейтон, Толедо и Кливленд (Огайо), Портленд и Юджин (Орегон), Филадельфия и Питтсбург (Пенсильвания), Чарлстон, Колумбия и Мертл-Бич (Южная Каролина), Нэшвилл (Теннесси), Даллас и Сан-Антонио (Техас), Солт-Лейк-Сити (Юта), Ричмонд (Вирджиния), Сиэтл (Вашингтон), Милуоки и Мэдисон (Висконсин), а также столичном округе Колумбия.