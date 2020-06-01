Бастрыкин направил в Крым криминалистов для поиска пропавшей шестилетней девочки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Крым криминалистов центрального аппарата СК для оказания помощи в поисках пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. РФ.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК России в Республику Крым для оказания практической помощи в поиске шестилетней девочки, пропавшей накануне в Ленинском районе", - отметили в СК. Также он потребовал принять все исчерпывающие меры для установления местонахождения ребенка, разобраться в причинах случившегося и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК.

Глава администрации поселка Ленино Олег Касьянов в свою очередь сообщил, что водолазы приступили к поискам девочки. "Поиски пока результатов не дали. Ведем обследование, в том числе и по руслу Северо-Крымского канала. Работают водолазы там. Задействованы все службы, в том числе и местные жители", - сказал Касьянов, не уточнив, сколько человек сейчас задействованы в поисках пропавшей девочки.

Днем 31 мая ребенок с отцом и его приятелями отправились на рыбалку. Девочка осталась без присмотра, пока взрослые распивали спиртные напитки. Об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка. Для установления всех обстоятельств исчезновения девочки Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

В новость были внесены изменения (10:02 мск) - добавлена информация о привлечении к поиску водолазов.