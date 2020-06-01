{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Мосгорсуд 3 июня повторно рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-сенатору Арашукову

Ранее суд продлил срок ареста обвиняемым до 24 июля, но Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил это решение

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московский городской суд в среду, 3 июня, повторно рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

На эту тему
Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Рассмотрение ходатайства назначено на 3 июня, в 12:30 мск", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд продлил срок ареста обвиняемым до 24 июля, но Первый апелляционный суд общей юрисдикции 22 мая отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Отцу и сыну Арашуковым уже предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. В тот же день сенатор был арестован, позднее его отстранили от должности. Он обвиняется по ч. 3 ст. 210 ("Создание организованной преступной группы или участие в ней"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. По делу задержаны его отец Рауль и еще ряд лиц.

Теги
Арашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля АрашуковыхАрашуков, Рауль Туркбиевич
В Петербурге задержали еще двоих человек по делу о совращении несовершеннолетних
По версии следствия, они совершали преступления сексуального характера с 2013 года
Читать полностью