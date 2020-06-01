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В Ингушетии нашли автомобиль, на котором скрылся расстрелявший мужчину злоумышленник

По данным источника в правоохранительных органах региона, предварительной причиной убийства является кровная месть

МАГАС, 1 июня. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии обнаружили в Назрановском районе автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, расстрелявший мужчину на федеральной трассе "Кавказ". Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В селе Сурхахи обнаружена брошенной машина, на которой злоумышленник скрылся с места преступления. На месте работает оперативная группа. Предварительная причина, которую рассматривает следствие, кровная месть", - сказал источник.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что неизвестный расстрелял водителя автомашины на федеральной автодороге "Кавказ" в районе сельского поседения Яндаре и скрылся с места преступления.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

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