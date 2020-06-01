Мэр Нью-Йорка заявил, что уважает взгляды своей дочери, арестованной в ходе акции протеста

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что уважает взгляды своей дочери Чиары де Блазио, которая была арестована во время акции протеста на Манхэттене, связанной с трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Об этом он сообщил в понедельник на брифинге, транслировавшимся нью-йоркским телеканалом NY1 .

"Я люблю и уважаю мою дочь, - заявил он. - Она лишь хочет делать добро в мире, она хочет, чтобы мир был лучше и ситуация - более мирной. Я горжусь тем, что она ощущает настолько большую ответственность, что готова что-то делать для этого".

По его словам, дочь рассказала ему об участии в акции и подчеркнула, что это был мирный протест.

Ранее телеканал NY1 сообщил, что 25-летняя Чиара де Блазио была арестована 30 мая во время акции протеста на перекрестке Бродвея и 12-й улицы на Манхэттене. Примерно 100 демонстрантов не отреагировали на требование полиции разойтись, были проведены аресты. Чиаре де Блазио, по данным телеканала, было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, сейчас она уже освобождена из-под ареста. По законам штата Нью-Йорк, такое правонарушение может караться 15 сутками заключения и штрафом.

По данным телекомпании CNN, во время массовых протестов в Нью-Йорке в ночь на понедельник полиция задержала более 250 человек, в основном на Манхэттене и в Бруклине.