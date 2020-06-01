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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

У Генконсульства РФ нет данных о том, что в ходе протестов в Нью-Йорке пострадали россияне

В ночь на 1 июня сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка задержали более 250 человек

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Нью-Йорке не получало информации о том, чтобы кто-либо из россиян пострадал в в ходе протестов, охвативших город в ночь на понедельник. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в российской дипмиссии.

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"Мы поддерживаем постоянный контакт с представителями городских властей, но никакой информации о том, что кто-либо из россиян пострадал в ходе демонстраций, к нам не поступало", - подчеркнули в генконсульстве.

В ночь на 1 июня массовые сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка задержали более 250 человек, семь сотрудников полиции получили травмы, 11 полицейских автомобилей были повреждены.

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СШАРоссияБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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