У Генконсульства РФ нет данных о том, что в ходе протестов в Нью-Йорке пострадали россияне

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Нью-Йорке не получало информации о том, чтобы кто-либо из россиян пострадал в в ходе протестов, охвативших город в ночь на понедельник. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в российской дипмиссии.

"Мы поддерживаем постоянный контакт с представителями городских властей, но никакой информации о том, что кто-либо из россиян пострадал в ходе демонстраций, к нам не поступало", - подчеркнули в генконсульстве.

В ночь на 1 июня массовые сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка задержали более 250 человек, семь сотрудников полиции получили травмы, 11 полицейских автомобилей были повреждены.