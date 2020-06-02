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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Продюсер Sputnik пострадала, освещая протесты у Белого дома

Николь Руссел подтвердила, что в результате стрельбы она получила шесть ранений

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Продюсер Sputnik Николь Руссел получила ранения, освещая массовые акции протеста перед Белым домом. Об этом сообщил во вторник главный редактор Sputnik в США Миндия Гавашели в эфире телеканала "Россия-24".

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"Наша продюсер Николь Руссел вместе с нашими радиоведущими освещала события у Белого дома, где уже который день идут протесты. Совершенно точно было видно, что она журналист. У нее было журналистское удостоверение, она неоднократно представлялась сотрудникам полиции. Вдруг в какой-то момент полицейские резко двинулись на протестующих практически без предупреждения. Несмотря на то, что совершенно точно было видно, что перед ними журналист, [полицейские] принялись избивать девушку дубинками. И когда она побежала, то вслед [полицейские] принялись стрелять из каких-то нелетальных спецсредств, но от <...> [них] она получила в итоге осколочное ранение", - сказал он.

Как заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" сама Руссел, в результате стрельбы она получила шесть ранений. "Вместо того, чтобы прекратить это, они нас били дубинами и кидали в нас металлические заборы <...> В меня выстрелили, я упала на землю, меня подняли протестующие. Летели гранаты светошумовые, одна из них взорвалась справа от меня, мне задело ноги. <...> В меня попали резиновыми пулями. <...> Семь пуль в меня было выпущено, больше всего [ранений] на лодыжке. Всего у меня шесть ранений на теле", - сказала Руссел.

 

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