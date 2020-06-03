Суд продлил арест жителю Рязанской области, расстрелявшему пять человек в Елатьме

ТАСС, 3 июня. Касимовский районный суд на месяц продлил срок содержания под стражей жителю Рязанской области, который обвиняется в убийстве пяти человек из охотничьего ружья в подъезде своего дома. Об этом сообщили в среду ТАСС в секретариате суда.

Вечером 4 апреля мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в Елатьме, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. По версии следователей, между сторонами произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений они умерли на месте.

5 апреля суд арестовал его на два месяца. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по пункту "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В ходе допроса мужчина подтвердил, что действительно произвел выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной.