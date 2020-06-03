Порядка 780 тонн загрязненного грунта вывезено с места разлива топлива в Красноярском крае

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Морспасслужба Росморречфлота принимает участие в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске, на данный момент удалось вывезти порядка 780 тонн загрязненного грунта. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

"Мы на самом деле постарались подключиться, как только узнали. Морспасслужба Росморречфлота подключилась. И боновые заграждения, и сорбент мы привезли. Основные способы борьбы, которые сейчас применяются, - это сбор и утилизация нефтепродуктов на реке, дополнительные боновые заграждения поставим, может быть, оно эффективнее работать будет. У нас сейчас применяется вывоз загрязненного грунта, порядка 780 тонн уже вывезено в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3. Вполне возможно увеличение сил и средств для того, чтобы вывозить загрязненный грунт, [это] могло бы нам помочь ликвидировать последствия этой чрезвычайной ситуации. И продолжаем откачку дизельного топлива из низменных участков реки", - сказал министр.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось более 21 тыс. тонн топлива.

Генеральная прокуратура России взяла под особый контроль проведение проверки в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли") и ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод").

Порядка 780 тонн загрязненного грунта вывезено с места разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

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