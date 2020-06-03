Все уголовные дела о разливе топлива в Норильске переданы в центральный аппарат СК

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Все уголовные дела, возбужденные после разлива нефтепродуктов в Норильске, переданы для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщила журналистам представитель СК Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета России все материалы уголовных дел о разливе нефтепродуктов в Норильске переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - сообщила Петренко.

Три уголовных дела, возбужденные по статьям УК РФ: 254 ("Порча земли"), 246 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") и переданное из органов внутренних дел уголовное дело по ст. 250 ("Загрязнение вод") объединены в одном производстве. "Его расследование поручено следователям Главного следственного управления СК России", - добавила представитель ведомства.

Она подтвердила также, что по одному из уголовных дел "задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК". "В настоящее время следователи допрашивают лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации", - заключила представитель СК.