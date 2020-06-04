Второй фигурант дела "Сети" в Петербурге подтвердил в суде, что признает вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Фигурант дела о террористической организации "Сеть" Юлий Бояршинов в рамках допроса на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге заявил, что поддерживает данные на стадии следствия признательные показания, передает корреспондент ТАСС.

"Показания подтверждаю в полном объеме. [Вину] признаю", - сказал Бояршинов, отвечая на вопрос своего адвоката Алексея Царева, подтверждает ли он данные в ходе следствия признательные показания.

В рамках допроса он рассказал, что в террористическую организацию "Сеть" вступил в 2016 году. По его словам, участники группы обсуждали политические вопросы и темы изменения власти, проводили мероприятия по самообороне.

"Я с ними [участниками группы] взаимодействовал, потому что мне были интересны темы обороны и оружия. Планирования каких-то террористических актов на встречах не было", - сказал подсудимый.

Фигурант петербургского дела "Сети" Виктор Филинков ранее заявлял, что давал признательные показания следствию под давлением, свою вину сейчас он не признает.

Адвокаты Филинкова и Бояршинова организовали онлайн-трансляцию заседания с мобильного телефона. Слушатели в здания судов города не допускаются. Таким образом, дело "Сети", выездное рассмотрение по которому судьи Второго Западного окружного военного суда из Москвы возобновили 25 мая в Петербурге, проходит без слушателей.