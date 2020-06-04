Собственник ТЭЦ в Норильске проведет инженерную экспертизу для выяснения причин аварии

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Собственник ТЭЦ-3 в Норильске, где 29 мая произошел разлив дизельного топлива и возгорание, с привлечением специалистов проведет инженерную экспертизу, чтобы выяснить, почему осели сваи под емкостью с нефтепродуктами. Об этом сообщил журналистам в четверг первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

"Чтобы установить причину того, почему сваи в короткий период времени осели, будет открыт доступ ко всему свайному основанию. Мы собираемся привлекать геофизиков, инженеров по устойчивости грунтов, и в результате комплексного обследования по всем материалам мы должны будем понять, что за характер грунта. В дополнение к этому, конечно, необходимо будет найти исполнительную документацию по строительству и дальше понять, насколько те сваи, которые в свое время погружали в землю, соответствуют той длине, которая должна была быть по проекту. Будет полная инженерная экспертиза того, что произошло", - сказал Дяченко.

По его словам, свайное основание было установлено 36 лет назад. Одна из возможных причин просадки свай - "растопление грунтов".

К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.