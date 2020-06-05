Группировка по ликвидации разлива топлива в Норильске увеличена до почти 500 человек

"Общая численность группировки составляет 470 человек, задействовано 120 единиц техники", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3 занимаются представили различных министерств, служб и структур. "На месте продолжатся наращивание сил и средств, задействованных в том числе в сборе разлившегося топлива", - сообщили в штабе.

НОРИЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Группировка по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске увеличена с 300 до почти 500 человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в оперативном штабе.

На данный момент откачено почти 300 тонн топлива, утилизировано свыше 26 тонн нефтепродуктов, сорбентом обработана площадь в 4,6 тыс. кв. м. Сорбент также применяется для утилизации собранного топлива. Кроме того, вывезено более 3 тыс. тонн загрязненного грунта. Его вывозят в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3.

Спасатели будут использовать 64 мобильные емкости при ликвидации последствий разлива.

"Этих емкостей [64] достаточно для проведения работ, при необходимости их число может быть увеличено", - сообщил представитель штаба, добавив, что большая часть емкостей доставлена в Норильск и сегодня будет перевезена на место аварийных работ по сбору нефтепродуктов из водоемов.

К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарной и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.