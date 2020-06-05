По делу о перестрелке под Киевом арестовали 39 человек

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Обвинение по делу о массовой перестрелке в городе Бровары Киевской области предъявлено 44 подозреваемым, 39 из которых избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом в пятницу в ходе выступления в Верховной раде заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"44 человекам сообщено о подозрении (предъявлены обвинения - прим. ТАСС), в том числе пятерым заочно. 39 человекам избрана мера пресечения: 29 - содержание под стражей на 60 дней без права внесения залога, то есть безальтернативный арест, двоим - содержание под стражей на 60 дней с правом внесения залога, пятерым - круглосуточный домашний арест на 60 дней, троим - домашний арест в ночное время", - проинформировал министр. Он добавил, что в целом по состоянию на утро пятницы правоохранительные органы установили личности 67 человек, причастных к перестрелке.

Аваков отметил, что доволен работой сотрудников органов по задержанию участников конфликта, а также напомнил, что перестрелка явилась результатом "искусственно созданного конфликта между перевозчиками Броваров и перевозчиками Винницы и Киева".

Кроме прочего, в своем выступлении глава МВД заявил о проведении сравнительного анализа статистики по преступлениям на территории Украины с 1961 года и сделал вывод, что сейчас нельзя утверждать, что страна вернулась к показателям 1990-х годов, о чем ранее заявил президент Владимир Зеленский. Аваков утверждает, что по сравнению с предыдущим годом в стране "количество убийств незначительно снизилось", а их раскрываемость составляет 92%.

Массовая стрельба в Броварах произошла рано утром 29 мая. В ней участвовали две группы людей, в результате три человека получили ранения. Полиция определила более 60 участников конфликта в разных регионах страны, включая заказчиков во главе с криминальным авторитетом. Причиной перестрелки стал передел в сфере местных пассажирских перевозок. На происшедшее отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что инцидент "напоминает 90-е годы".