Генпрокуратура назвала причину разгерметизации резервуара с дизельным топливом в Норильске

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Просадка грунта стала причиной разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

На эту тему

"Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним", - сказал он.

Иванов также сообщил, что генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить особо опасные объекты, расположенные в зонах вечной мерзлоты, после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

"С целью недопущения повторения подобной ситуации на особо опасных объектах, расположенных на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты, генеральным прокурором Игорем Красновым прокурорам регионов и природоохранным прокурорам дано поручение о комплексной проверке таких объектов", - сказал он.

Иванов пояснил, что в ходе проверок будет дана оценка соблюдению предприятиями требований законов при эксплуатации опасных производственных объектов, осуществлении экологического мониторинга, организации мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. "Одновременно будет проверена эффективность деятельности органов государственного надзора (контроля)", - отметил представитель Генпрокуратуры.