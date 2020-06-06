Глава энергетической компании рассказал о ходе работ по ликвидации утечки в Норильске

НОРИЛЬСК, 6 июня. /ТАСС/. Работы по ликвидации разлива дизельного топлива непосредственно на территории ТЭЦ-3 в Норильске близки к завершению, зараженный грунт отправят на утилизацию через две недели. Об этом сообщил журналистам в Норильске генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин.

"Сейчас мы заканчиваем работы по ликвидации [на территории ТЭЦ]", - сказал Липин, он пояснил, что в течение часа после тушения пожара прибыла специализированная техника для ликвидации последствий ЧП на территории станции. Основной объем зараженного грунта был вывезен на места временного хранения в 7:30 (3:30 мск) 30 мая. Сейчас специалисты компании продолжают замещать зараженный грунт чистым песком.

Что касается зараженного грунта, то, по словам Липина, он будет храниться две недели во временных хранилищах, а затем утилизироваться на специальных полигонах. "У нас организованно несколько площадок [хранения зараженного нефтепродуктами грунта], одна на бетонном основании на ТЭЦ-3, сегодня мы туда вывезли основную массу грунта, будем обеспечивать укрытие от осадков <….>. Также у нас есть два крытых здания для вывоза этих объемов", - сообщил Липин, добавив, что во временных хранилищах проводят мероприятия по снижению концентрации нефтепродуктов в грунте. После того как концентрация ГСМ в грунте будет снижена, земля будет вывезена на специальные полигоны для утилизации.

Норильско-Таймырская энергетическая компания к 8 июня завершит откачку топлива из бака, расположенного рядом с поврежденной цистерной, из которой произошла утечка нефтепродуктов.

"Что касается бака, который рядом расположен, четвертого, они одновременно с пятым баком, поврежденным, были построены. Сегодня мы решили организовать откачку топлива в резервный бак ТЭЦ-1. Скачивание топлива завершим к понедельнику", - сказал Липин.

По его словам, во втором баке находится 13 тыс. т нефтепродуктов. Вместе с тем, отметил он, проводится проверка всех остальных топливных цистерн на объектах компании.