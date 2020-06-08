Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у Голунова отклонений

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила каких-либо нарушений у журналиста Ивана Голунова, который проходит потерпевшим по уголовному делу о попытке подбросить ему наркотики. Об этом говорится в материалах психиатрического исследования, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Анализ материалов уголовного дела и результаты обследования позволяют сделать вывод о том, что у Голунова И. В. не возникло какого-либо психического заболевания после совершения в отношении него противоправных действий. По своему психическому состоянию Голунов в юридически значимый период мог понимать характер и значение совершаемых в отношении него противоправных действий. Он мог в юридически значимый период и может в настоящее время правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения для уловного дела и давать показания", - сказано в документах.

При этом в них отмечается, что в возрасте четырех лет Голунову был поставлен диагноз "последствия органического поражения центральной нервной системы многомерной этиологии (токсикоз, асфиксия)", "эпилептиформный синдром", а позже у него диагностировали и другие нарушения. "В возрасте 11 лет отмечались жалобы матери на резкие перепады настроения, драчливость, грубость, сложные взаимоотношения со сверстниками" - отмечается в документах. "Сам Голунов не отрицает факты обращения к психиатрам в детском возрасте, но объясняет это желанием матери оградить его от призыва на военную службу", - так прокомментировал эти сведения адвокат Алексей Коврижкин, который защищает Игоря Ляховца, ключевого фигуранта по делу Голунова.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ назначил журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в его незаконном задержании. Как сообщил ТАСС сам Голунов, он проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году, но никаких отклонений она не выявила. На основании ее результатов он получил паспорт моряка.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Журналист сообщил, что получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование.