{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Самоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде

Мосгорсуд отменил приговор экс-сотруднику ФСИН Свиридову в связи с его смертью

Виктора Свиридова обвиняли в вымогательстве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московский городской суд отменил приговор бывшему начальнику транспортного управления ФСИН Виктору Свиридову, покончившему с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения решения по делу о вымогательстве в феврале. Как уточнил ТАСС его адвокат Григорий Иванищев, апелляционный суд принял такое решение по просьбе вдовы осужденного.

"Приговор в отношении Свиридова только что отменили, кассационное производство по жалобам прекращено. Сегодняшнее решение вступило в законную силу", - сказал защитник.

Теги
Самоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде
ДТП с участием Михаила Ефремова
Источник: Ефремов с начала года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД
Читать полностью