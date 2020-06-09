Мосгорсуд отменил приговор экс-сотруднику ФСИН Свиридову в связи с его смертью

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московский городской суд отменил приговор бывшему начальнику транспортного управления ФСИН Виктору Свиридову, покончившему с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения решения по делу о вымогательстве в феврале. Как уточнил ТАСС его адвокат Григорий Иванищев, апелляционный суд принял такое решение по просьбе вдовы осужденного.

"Приговор в отношении Свиридова только что отменили, кассационное производство по жалобам прекращено. Сегодняшнее решение вступило в законную силу", - сказал защитник.