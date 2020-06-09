Прокуратура Москвы проверит, как ранее ГИБДД работала с водителем Михаилом Ефремовым

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Кроме того, прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя - Михаила Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения (были ранее дорожные происшествия, как на них реагировали сотрудники ГИБДД - прим. ТАСС)", - сообщили в прокуратуре. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Ефремов с начала года 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.