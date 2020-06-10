Источник: один человек задержан после обысков в автосалоне и по 30 адресам в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Подозреваемыми по уголовному делу об обналичивании, по которому во вторник прошли обыски по 30 адресам в Санкт-Петербурге, в том числе в автосалоне "Авангард", стали два человека, один из которых задержан. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"Оба подозреваемые - директор [автосалона] и "обнальщик". Директор отпущен, второй задержан по [статье] 91 УПК", - сказал собеседник агентства.

Во вторник источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что в Петербурге прошли обыски по порядка 30 адресам по уголовному делу об обналичивании денег. Оперативные мероприятия прошли в том числе в автосалоне "Авангард" на Приморском проспекте, где продают автомобили Mercedes-Benz. Основателем компании "Авангард" является бывший хоккеист и действующий президент одноименного хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский.

Источник в силовых структурах также сообщал ТАСС, что к самому Сушинскому правоохранительные органы не имеют претензий, он не является фигурантом дела. Сам Сушинский в беседе с ТАСС также сообщил, что находится сейчас в Москве и сам он не под подозрением.

По информации источника ТАСС, схема обналичивания заключалась в том, что покупатель автомобиля мог получить скидку. Для этого он должен был заплатить за него наличными организаторам преступной схемы, а сам автомобиль затем оплачивался со счетов фирм-однодневок. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.