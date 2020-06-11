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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Кремль не комментирует появление дела против мэра Норильска

Это вопрос следствия, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кремль не комментирует предъявление обвинения мэру Норильска Ринату Ахметчину в связи с аварией на ТЭЦ-3.

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"Это вопрос к следственным органам, Кремль не выполняет следственные функции, поэтому здесь мы не можем никак это комментировать", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска и предъявил ему обвинение в халатности в связи с аварией на ТЭЦ-3. Петренко пояснила, что Ахметчин знал о количестве разлитого топлива после аварии на ТЭЦ, но при этом, по данным СК, не принял необходимых мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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