Кремль не комментирует появление дела против мэра Норильска

"Это вопрос к следственным органам, Кремль не выполняет следственные функции, поэтому здесь мы не можем никак это комментировать", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска и предъявил ему обвинение в халатности в связи с аварией на ТЭЦ-3. Петренко пояснила, что Ахметчин знал о количестве разлитого топлива после аварии на ТЭЦ, но при этом, по данным СК, не принял необходимых мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию.