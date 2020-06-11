Ефремова допрашивают по делам о ДТП и о сбыте ему наркотиков

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Актера Михаила Ефремова допрашивают по делам о дорожно-транспортном происшествии и о сбыте ему наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В настоящее время водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади Москвы ДТП со смертельным исходом, доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по п. "а" ч. 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Также пройдет его допрос по уголовному делу, возбужденному по статье 228.1 УК РФ, (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), после чего будет решен вопрос о его процессуальном статусе по данному делу", - говорится в сообщении.

В крови Михаила Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Уголовное дело в отношении актера было передано из УВД по ЦАО столичного главка полиции в ГУ МВД по Москве.