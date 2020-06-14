В Кузбассе задержали мотоциклиста, скрывшегося с места ДТП

ТАСС, 14 июня. Полицейские Гурьевского района Кемеровской области задержали предполагаемого виновника аварии, в результате которой пять человек получили травмы, в том числе один ребенок. Об этом говорится в воскресенье в сообщении ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла в субботу на 37-м километре автодороги Белово - Гурьевск - Салаир. Водитель мотоцикла "Урал", выполняя маневр разворота от обочины в зоне ограниченной видимости, столкнулся с автомобилем "ЗАЗ Шанс". Травмы различной степени тяжести получили три пассажира мотоцикла, в том числе шестилетний мальчик.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Гурьевскому району задержали предполагаемого виновника автоаварии. Ранее неоднократно судимый, в том числе за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 28-летний житель Салаира скрывался у родственников", - говорится в сообщении.

Полицейские составили семь административных протоколов в отношении водителя мотоцикла. Кроме того, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), по которой водителю грозит до 7 лет лишения свободы.