Более 30 тыс. кубометров водонефтяной смеси собрали с места разлива топлива под Норильском

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Спасатели собрали за сутки почти 2 тыс. кубометров смеси нефти и загрязненной воды на месте разлива топлива под Норильском, всего собрано более 30,6 тыс. кубометров, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 1 965 кубометров (всего 30 675 кубометров), в том числе: с акватории реки Амбарная 1 216 кубометров (всего 24 827 кубометров)", - сообщили в оперативном штабе.

В региональном главке МЧС сообщили, что нефтепродукты с водоемов собирают специальные нефтесборные системы, работающие по принципу пылесоса.

"На месте сбора топливно-водяной смеси установлены пороговые нефтесборные системы, которые работают по принципу пылесоса и собирают смесь в мелководных местах", - рассказал представитель главка.

Также, по данным на вторник, установлено 58 линий боновых заграждений протяженностью более 6 тыс. м. Авиацией МЧС доставлены емкости вместимостью свыше 11,5 тыс. куб. м для хранения нефтепродуктов. "Среди применяемого оборудования в зоне ЧС - боны с увеличенной высотой стенки. Они установлены в наиболее сложных участках для подстраховки и недопущения возможного перелива загрязнений через боновые заграждения, которые могут возникнуть из-за сложной метеообстановки (сильного ветра и дождей)", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено более 8,6 тыс. тонн загрязненного грунта, всего - более 84 тыс. тонн. Кроме того, до 63,1 тыс. кв. м увеличилась обработанная сорбентом территория.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 705 человек и 303 единицы техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливаются дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.

В новость внесены изменения (05:34 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.