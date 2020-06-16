В МВД Ингушетии подтвердили смерть полицейского при перестрелке в Назрани

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. МВД по Ингушетии подтвердило смерть сотрудника полиции, который погиб при перестрелке в Назрани.

Что известно о перестрелке в Ингушетии

"В Назрани 16 июня 2020 года на основе имущественного спора между родственниками произошел конфликт с перестрелкой. Четверо человек, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли", - сообщается на сайте республиканского МВД.

Как сообщается, к месту происшествия незамедлительно прибыли руководство и группа сотрудников МВД по Республике Ингушетия. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. В городе усилены меры безопасности и охраны порядка.