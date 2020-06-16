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Что известно о перестрелке в Ингушетии

© Артем Геодакян/ТАСС

16 июня в Альтиевском административном округе Назрани (Республика Ингушетия) произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре человека.

  • Перестрелка, которой предшествовала драка, произошла из-за ссоры. В результате нее погибли четыре человека. Среди погибших есть сотрудник Росгвардии. 
  • По данным регионального министерства здравоохранения, в ходе инцидента три человека получили ранения.
  • По данным источника в правоохранительных органах, конфликт мог возникнуть из-за земельного спора. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
  • Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело после инцидента. 
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