Что известно о перестрелке в Ингушетии

16 июня в Альтиевском административном округе Назрани (Республика Ингушетия) произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре человека.
- Перестрелка, которой предшествовала драка, произошла из-за ссоры. В результате нее погибли четыре человека. Среди погибших есть сотрудник Росгвардии.
- По данным регионального министерства здравоохранения, в ходе инцидента три человека получили ранения.
- По данным источника в правоохранительных органах, конфликт мог возникнуть из-за земельного спора. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
- Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело после инцидента.