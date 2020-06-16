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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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СК возбудил дело в отношении сотрудника Ростехнадзора, проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудника Ростехнадзора, проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске, на которой произошел разлив топлива. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказала Петренко. 

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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