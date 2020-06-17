Суд продлил на два месяца арест всех фигурантов дела о прорыве дамб в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Красноярский краевой суд продлил на два месяца срок ареста начальнику участка Андрею Еганову, фигуранту уголовного дела о прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, где погибли 20 человек. Таким образом, под стражей до 18 августа останутся все трое обвиняемых по делу, сообщила в среду пресс-служба суда.

Прорыв дамб на реке Сейба произошел 19 октября. Погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести. По делу были арестованы гендиректор артели "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров.

"Третьему фигуранту дела по прорыву дамбы на реке Сейба в Курагинском районе - начальнику участка Андрею Еганову - Красноярский краевой суд на сегодняшнем заседании продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - до 18 августа 2020 года включительно", - сообщили в суде.

Ранее в среду арест на два месяца был продлен Александрову и Ковалькову.

После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышение взвешенных частиц, концентрации железа и меди в реке Малой Сейбе.