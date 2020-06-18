В Адыгее град повредил крыши двух детских садов и более 640 домовладений

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Ливневый дождь с градом размером с перепелиное яйцо, обрушившийся на аул Хатукай Красногвардейского района Адыгеи в среду вечером, повредил кровли двух детских садов, здания администрации сельского поселения и более 640 частных домов. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель руководителя республиканского комитета по ГО и ЧС Рашид Манапов.

"Администрация района со вчерашнего вечера принимала звонки от жителей, чье жилье пострадало от крупного града. По данным на 08:30 мск четверга уточнено, что повреждены крыши в 642 частных домах и квартирах, крыша в здании администрации сельского поселения и в двух детских садах", - сказал он.

В ауле работают три комиссии, которые определяют ущерб населению и социальным объектам. Ожидается заседание комиссии по ЧС, на которой рассмотрят вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации, добавил собеседник агентства.