СК опубликовал видео с места стрельбы в квартире на севере Москвы

Следственный комитет России опубликовал видео с места стрельбы в квартире дома на улице Приорова в Москве. Запись размещена в официальном YouTube-канале СК.

В четверг днем мужчина застрелил женщину, ее мать и ребенка, после покончил с собой. На место происшествия выехал заместитель руководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики СК РФ по Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела.