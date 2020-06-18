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Стрельба на улице Приорова в Москве

СК опубликовал видео с места стрельбы в квартире на севере Москвы

Мужчина застрелил женщину, ее мать и ребенка, после покончил с собой
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

Следственный комитет России опубликовал видео с места стрельбы в квартире дома на улице Приорова в Москве. Запись размещена в официальном YouTube-канале СК.

В четверг днем мужчина застрелил женщину, ее мать и ребенка, после покончил с собой. На место происшествия выехал заместитель руководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики СК РФ по Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела.

Теги
РоссияСтрельба на улице Приорова в Москве
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