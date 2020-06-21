СМИ: двое пострадавших при теракте в Рединге покинули больницу

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Двое пострадавших в субботу в результате теракта в городе Рединг (графство Беркшир) к настоящему моменту выписаны из больницы, а состояние третьего врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщила в воскресенье вещательная корпорация Би-би-си . По словам врачей Королевской больницы Беркшира, угрозы для жизни третьего пациента, который был ранен террористом, уже нет.

В субботу вечером в центре Рединга 25-летний мужчина напал с ножом на отдыхающих в парке Форбери-гарденс, убив трех человек. Он был задержан полицейскими на месте происшествия. В воскресенье глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что атака признана терактом, за которым стоял преступник-одиночка.

Ранее телеканал Sky News получил от источников в британской полиции подтверждение того, что задержанный в Рединге - гражданин Ливии Хейри Саадалла, пытавшийся получить убежище в Соединенном Королевстве. Сообщается, что он был судим и провел 12 месяцев в тюрьме за кражу и нападение на охранника магазина, после чего ему грозила депортация на родину. Тем не менее из-за сложной обстановки в Ливии он не был отправлен домой. Пока эта информация не получила официального подтверждения.

Последние теракты в Великобритании были совершены в Лондоне 2 февраля этого года и 29 ноября 2019 года. Терактом также признано нападение двух заключенных на охранников тюрьмы в графстве Кембриджшир 9 января нынешнего года. В настоящий момент уровень террористической угрозы оценивается как серьезный. Это означает, что риск вылазок в королевстве сохраняется.

В 2017 году страна пережила пять терактов, четыре из которых были совершены в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами экстремистов тогда стали 36 человек.