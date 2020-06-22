Защита обвиняемого по делу MH17 считает, что улики на месте крушения могли подбросить

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 22 июня. /ТАСС/. Доказательства, собранные на месте крушения MH17, могли быть сфабрикованы или подброшены. Такую возможность не исключил в понедельник адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по делу.

"На пути у прокуратуры было много препятствий, которые осложнили ход расследования, - отметил он в ходе своего выступления. - И вполне вероятно, что это могло отразиться на выводах следователей". В качестве примера адвокат назвал тот факт, что в течение почти четырех месяцев на месте крушения было невозможно проводить экспертизы, и прокуратура не имела возможность оцепить территорию.

"Это значит, что часть доказательств могла быть потеряна, сфабрикована или даже подброшена", - сказал Баудевейн ван Эйк.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в июле 2014 года голландская прокуратура не имела права прослушивать разговоры и зависела от Службы безопасности Украины (СБУ).

"А СБУ представила записи разговоров только ополченцев ДНР, но не украинских военных", - обратил внимание адвокат.