Прокуратура передала в СК дело о закрытых на три дня в московской квартире детях

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы передала уголовное дело о пятерых детях от 2 до 13 лет, оставленных матерью на три дня запертыми в квартире, в столичное Главное следственное управление СК РФ. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратурой Москвы по результатам изучения уголовного дела, возбужденного по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), принято решение о его изъятии из органов полиции и передаче в органы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве для организации дальнейшего расследования", - сообщила Нефедова.

По данным следствия, жительница столицы уехала за город и оставила пятерых детей 2007, 2009, 2011, 2017, 2018 годов рождения на несколько дней запертыми в квартире, поставив их жизнь и здоровье под угрозу.

Кроме того, продолжается прокурорская проверка полноты и своевременности действий должностных лиц органов опеки и попечительства, а также системы профилактики по исполнению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних.